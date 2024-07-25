«رولنج كورت» لجودلفين يحقق بداية مثالية في «سانداون»



عصام السيد (أبوظبي)



حقق «رولنج كورت» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك بداية مثالية لمسيرته في السباقات في سانداون، وبرز منافساً محتملاً في السباقات الكلاسيكية، عندما فاز بسهولة بسباق مبتدئة في أول ظهور له.

ودخل ابن «جستفاي» السباق، وهو المرشح الأول للفوز، قبل أن يسجل الفوز بفارق خمسة أطوال ونصف الطول، ومسجلاً زمناً 1:31:00 دقيقة في السباق البالغ طوله 1400 متر على أرضية جيدة.

وبعد هذه النتيجة اللافتة تم ترشيح «رولنج كورت» البالغ من العمر سنتين، بنسبة 12 إلى 1 مناصفة مع زميله ورفيق إسطبله «أنشانت تروث» للفوز بسباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي خلال العام المقبل في «نيوماركت»، وهو نفس ترشيح ممثل كولمور «ليون ان ذا وينتر».

كما تم ترشيح «رولنج كورت» بنسبة 12 الى 1 أيضا للديربي الإنجليزي في إبسوم، حيث قال فارسه وليام بيوك:«سيتعلم الكثير، لم يقفز بشكل جيد من البوابة، وهو أمر يمكن أن يحدث لأي حصان يركض للمرة الأولى، ونأمل أن يتمكن من التطور من هنا، إنه يملك سرعة كبيرة، لذا فإن مسافة 1400 متر في الوقت الحالي هي السرعة الأمثل وسيقطع مسافة ميل عند الحاجة».