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الرياضة

«أولمبياد باريس» تحطم الرقم القياسي لعدد التذاكر

«أولمبياد باريس» تحطم الرقم القياسي لعدد التذاكر
25 يوليو 2024 20:49

 
باريس (د ب أ)

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تحطيم الرقم القياسي لعدد التذاكر المباعة على مدار تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية، والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار عملية طرح التذاكر.
وأوضحت اللجنة المنظمة أنه جرى بيع أو تخصيص تسعة ملايين و700 ألف تذكرة لدورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية، بواقع ثمانية ملايين و700 ألف تذكرة للأولمبياد ومليون تذكرة للدورة الباراليمبية.
وتشهد أولمبياد باريس 2024 طرح عشرة ملايين تذكرة، ورغم ذلك ستبقى الكثير من المقاعد شاغرة خلال الفعاليات.
ومن المرجح ارتفاع العدد نظراً لأن تذاكر 45 من المسابقات الرياضية ما زالت متاحة. وحطمت أولمبياد باريس الرقم القياسي لعدد التذاكر المباعة في تاريخ الدورات الأولمبية الصيفية والمسجل باسم أولمبياد اتلانتا 1996، حينما جرى بيع ثمانية ملايين و300 ألف تذكرة. 


 

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