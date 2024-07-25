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الرياضة

ديوكوفيتش يصف موراي بـ «الأسطورة»

ديوكوفيتش يصف موراي بـ «الأسطورة»
25 يوليو 2024 20:57

 
باريس (د ب أ)

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وصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس البريطاني أندي موراي بـ«أسطورة» التنس، ولكنه أكد أنه لا يفكر حالياً في التقاعد حيث يستعد للتنافس في أولمبياد باريس 2024.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن موراي يعتزم توديع الرياضة على ملاعب رولان جاروس، بعدما أكد مطلع هذا الأسبوع أنه سيعتزل عقب نهاية الأولمبياد. وتوج موراي باثنين من ثلاثة ألقاب حصدها في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بالفوز في النهائي على ديوكوفيتش في 2012 ببطولة أميركا المفتوحة للتنس وفي ويمبلدون في2013.
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي للفريق الصربي قبل انطلاق الأولمبياد، قال ديوكوفيتش: «سمعت الأنباء الخاصة بأندي وأتمنى أن يحظى بأفضل وداع ممكن، في آخر مباراة رسمية له في الأولمبياد، له ولبلاده».
وأضاف: «هو أسطورة في رياضتنا، وكان لاعباً مهماً لرياضة التنس على المستوى العالمي».
وقال: «نفس الأمر ينطبق على نادال، بل أكثر من ذلك أن كل النتائج والإنجازات التي حققها كانت بصفة خاصة في هذه المدينة، في رولان جاروس».
وأضاف: «لم يقل نادال متى ستكون بطولته الأخيرة، لذلك نأمل أن يستمر من أجل مصلحة الرياضة».
ورغم أنه يرى منافسيه يقتربون من نهاية مسيرتهم، كشف ديوكوفيتش، أنه لا يفكر حالياً في الاعتزال في المستقبل القريب.
وقال: «لا أفكر في الاعتزال حالياً، لأكون صريحاً، رغم أنني أعرف أن هناك العديد من الأشخاص سيرحبون للغاية باعتزالي».

التنس
نوفاك ديوكوفيتش
أندي موراي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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