نوريس: كنت «سخيفاً»!



سبا فرانكورشان (أ ف ب)



اعتبر البريطاني لاندو نوريس أنه كان «سخيفاً»، لعدم السماح لزميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري بتجاوزه، في وقت أبكر، خلال جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، مضيفاً أن ذلك «كان أمراً غبياً».

وأضاف البريطاني البالغ 24 عاماً، في حديثٍ مع صحفيين قبل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي، أنه يشعر بالندم، لأن سلوكه طغى على فوز بياستري الأول واستحقاق الفريق المركزين الأول والثاني.

وقال: «كنت سخيفاً بعض الشيء، ولم أفكّر في جعله يتجاوزني في وقت أبكر».

وأردف أنه ليس «فخوراً جداً» بالمحادثة الطويلة حول أوامر الفريق مع مهندس السباق ويل جوزف والتي أفضت في نهاية المطاف إلى قيام الفريق بإعطائه تعليمات «للقيام بذلك الآن»، بعد عدة مطالبات سابقة بفعل ذلك «على راحتك».

واعترف نوريس الذي جعله مستواه أخيراً يبرز منافساً رئيساً لحامل اللقب ماكس فيرستابن على لقب السائقين «هل كان بالإمكان التعامل بطريقة مختلفة قليلاً مع الأمر من جانب الفريق ومن جانبي؟ نعم، بكل تأكيد».

وتابع «حقيقة أن تصرّفي طغى على فوز أوسكار بالسباق، وهو فوزه الأول في «الفورمولا -1»، هو أمرٌ لم أشعر بالفخر تجاهه، حقيقة أننا حصلنا على المركزين الأول والثاني، ولم يكن ذلك عنواناً رئيسياً بعد السباق، هو الأمر الذي شعرت بالسوء حياله».

وأجاب البريطاني عندما سُئل عما سيفعله بشكلٍ مختلفٍ إذا كان في الموقف عينه مرة أخرى: «سأدعه فقط يمرّ على الفور، إنه أمر غبي أنني لم أفعل ذلك لأننا أحرار في السباق. كان بإمكاني السماح له بالمرور، ومن ثمّ متابعة السباق ومحاولة تجاوزه. يبدو الأمر بسيطاً جداً الآن، لكن ذلك لم يتبادر إلى ذهني في ذلك الوقت».