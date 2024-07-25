800 رياضي يتنافسون على 9 بطاقات لـ«مستر أولمبيا» في «دبي برو»

دبي (الاتحاد)

يتنافس أكثر من 800 رياضي، من بينهم 110 محترفين، من مختلف دول العالم للفوز بـ 9 بطاقات مؤهلة إلى بطولة العالم لبناء الأجسام للمحترفين «مستر أولمبيا»، في منافسات النسخة الثالثة من بطولة «دبي برو» الدولية التي ينظمها نادي أكسجين، بدعم مجلس دبي الرياضي، وتنطلق في العاشرة صباح اليوم، في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي، وتقام يوم السبت منافسات الهواة، فيما تقام الأحد منافسات البطولة الخليجية لبناء الأجسام، وتليها بطولة المحترفين لبناء الأجسام.

ويشارك في بطولة الخليج رياضيون من 6 دول خليجية، يتنافسون للفوز بثلاث بطاقات احتراف، تؤهل للتنافس في مستر أولمبيا، وتتاح الفرصة أمام اللاعبين الخليجية للتنافس مرتين الأول في البطولة المفتوحة التي تقام السبت، وهي المفتوحة أمام الرياضيين من كل دول العالم، ويشارك فيها محترفون، والثانية في البطولة الخليجية التي تقام الأحد، والذي تقام فيه بطولة المحترفين أيضاً، وتتضمن فئات 212 وفيزيك وكلاسيك فيزيك وبناء الأجسام المفتوحة.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين من جميع القارات، حيث يتوافد أكثر من 9000 مشجع، ويأتي غالبيتهم من خارج الدولة لمتابعة البطولة والفعاليات المصاحبة لها، حيث يقام معرض دولي على هامش البطولة، يضم 26 شركة عارضة من أشهر الشركات الرياضية في العالم، إلى جانب الشركات الرياضية الوطنية الإماراتية التي تقدم أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية والمكملات الغذائية للرياضيين.