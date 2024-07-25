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الرياضة

28 نزالاً في دولية وعربية «محاربي الإمارات»

الإعلان عن ترتيبات البطولة في مؤتمر صحفي (الاتحاد)
26 يوليو 2024 00:58

فيصل النقبي (أبوظبي)

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أعلنت بالمز الرياضية في مؤتمر صحفي حاشد انطلاق منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة غداً، والتي تقام على مدار يومين في صالة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من خلال إقامة النسختين الدولية (51) والعربية (52)، بمشاركة 56 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في 28 نزالاً قوياً.
حضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق شانجريلا أبوظبي فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من المتنافسين وأبطال اللعبة، وتشهد النسختان مشاركة 56 متنافساً من أبرز أبطال اللعبة، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد تنظيم منافسات «يو إف سي 308».
ويتصدر المنافسات الدولية غداً النزال الرئيسي بين البطل الروسي عمرو ماجوميدوف «غير المهزوم من قبل»، والساعي للدفاع عن لقبه، مع الكازاخستاني علي عبدالله، في وزن الخفيف.
كما يشهد جدول الحدث نزالاً قوياً بين الإيطالي والتر كوجلياندرو، مع بطل بيرو فيسنتي فارجاس، بجانب النزالات الأخرى بين الروسي خبيب نبييف والبرازيلي بروس سوتو، والأسترالي ترينت جيردهام، والألباني فيلسون نديريجوني.
وتشهد النسخة العربية الأحد، 13 نزالاً قوياً، وأهمها مواجهة رئيسية بين كيفن عمر من جزر القمر، ومحمد جمعة من جنوب السودان في وزن الثقيل، وكما يلتقي المصري محمود عبدالرؤوف، اللبناني عبدول حسين.
وأكد فؤاد درويش أن البطولة تعد من أكبر وأهم الفعاليات العالمية في الفنون القتالية المختلطة، لا سيما أن إمارة أبوظبي عاصمة الفنون القتالية في العالم بالنجاحات الكبيرة في تنظيم هذه الفعاليات، وقال: «طوينا فصلاً حافلاً من فصول ملاحم بطولات محاربي الإمارات تكونت من 50 نسخة على مدار قرابة 4 سنوات، كانت ذاخرة بالعديد من الفعاليات والمحطات الحافلة التي رسمت ملامح هذه البطولة ورسخت مكانتها وسمعتها العالمية، وأعادت ترسيم خارطة الفنون القتالية المختلطة إقليمياً وعالمياً».
وأضاف:«نستعد لاستكمال مسيرتنا للانطلاق نحو الخمسين القادمة، والتي نؤمن إيماناً عميقاً بقدرتنا على تجاوز كل ما حققناه من مكتسبات لنخط فصولاً جديدة في تاريخ بطولة «محاربي الإمارات»، وأوضح أن اللجنة المنظمة تواصل الاستعدادات لتنظيم نسختين تعززان نجاحات البطولة ومكانتها العالمية، بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.
وأضاف: محاربي الإمارات أثبتت نفسها واحدة من أهم الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وملتزمون باستمرار تطويرها وجعلها منصة عالمية تجمع المقاتلين من مختلف أنحاء العالم.

محاربي الإمارات
بطولة محاربي الإمارات
بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية
الفنون القتالية
بالمز الرياضية
شركة بالمز الرياضية
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