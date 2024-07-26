نيس يحسم «صفقة دولية»

نيس (أ ف ب)



تعاقد نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، مع المدافع الدولي جوناثان كلاوس لمدة عامين، قادماً من مرسيليا، وفقاً لما أعلن خامس ترتيب الدوري في الموسم الماضي.

وكان الظهير الأيمن ضمن قائمة منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب في كأس أوروبا 2024، والتي بلغ فيها «الديوك» الدور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام إسبانيا 1-2، علماً أنه خاض 13 مباراة دولية مسجّلاً هدفين.

ووفقاً للتقارير، بلغت قيمة الصفقة 5 ملايين يورو «5.43 مليون دولار».

وسيحظى اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، بفرصة اللعب من جديد تحت إشراف مدربه السابق في لنس فرانك إيز الذي ساعده على التألق بين عامي 2020 و2022.

وقال كلاوس «صحيح أن إمكانية العمل مع المدرب أحدثت فرقاً في خياري، إنها لحظة مهمة في مسيرتي، أحتاج للعب كثيراً ومواصلة اللعب في المنافسات الأوروبية، أنا طموحٌ مثل نيس».