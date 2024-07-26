«بوسني» يقود الرجاء

الدار البيضاء (أ ف ب)



يُشرف المدرب البوسني روسمير سفيكو على تدريب الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم لموسمٍ واحدٍ قابل للتجديد، خلفاً للألماني جوزيف زينبارو، وفقاً لما أعلن بطل الدوري المغربي.

وتولّى سفيكو في الموسم الماضي مسؤولية الإشراف على العروبة السعودي، وقاده إلى الصعود إلى الدرجة الأولى، علماً أنه كان مدرباً للعربي الكويتي في موسم 2022-2023.

وشغل سفيكو منصب المدرب المساعد لمنتخب بلاده البوسنة بين يناير وديسمبر من العام 2020.

ويملك المدرب البالغ 52 عاماً لقبين في الدوري البوسني، وثلاثة ألقاب في الكأس حققها مع زيلييزنيتسار بين 2009 و2013.

وسيكون سفيكو أمام مهمة مزدوجة متمثلة بقيادة الرجاء للمحافظة على لقبي الدوري والكأس اللذين حققهما في الموسم الماضي، إضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ العام 1999.

ويلتحق البوسني بفريقه الموجود حالياً في معسكر تدريبي في تونس استعداداً للموسم الجديد.