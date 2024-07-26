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الرياضة

«الغبار» يضع «جودو الأولمبياد» في «حرج»!

«الغبار» يضع «جودو الأولمبياد» في «حرج»!
26 يوليو 2024 08:20

باريس (أ ف ب) 

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أكّد رئيس الاتحاد الفرنسي للجودو ستيفان نوميس، عدم جاهزية صالة شان-دو-مارس أرينا المقرّر استضافتها منافسات دورة الألعاب الأولمبية، بسبب الكثير من الغبار وتغيير التاتامي.
وقال نوميس «إن الملعب غير جاهز حتى الآن»، وهو ما كان أكده رئيس الاتحاد الدولي للعبة ماريوس فيزر في بداية الأسبوع، ولو أن رئيس الاتحاد الفرنسي أوضح أنه «يجب أن يكون جاهزاً» في الوقت المناسب للمواجهات الأولى المقررة السبت.
وأضاف «كان لابد من تغيير السجادات التي كانت متضرّرة في اللحظة الأخيرة، تم إصلاح ذلك، ولكن إحدى أكبر المشكلات هي التنظيف، لأن الغبار موجود في كل مكان».
وتابع «يقاتل لاعبو الجودو حفاة الأقدام ويرتدون الكيمونو، يتعين علينا إيجاد طريقة لتقليل دخول الغبار إلى الصالة» بحلول السبت.
وأردف قائلاً «كما كانت هناك مشكلة في تدفق الرياضيين الذين كان عليهم أن يأخذوا 10 دقائق للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والعودة، بينما يمكنهم المنافسة كل 10 دقائق، وهذا غير ممكن»، مشيراً الى مشاكل أخرى «في الأوزان وخياطة الكيمونو».
وأعرب رئيس الاتحاد الذي يتباهى بتنظيم «أجمل أحداث الجودو الكبرى» كل عام، في صالة بيرسي خلال البطولات الأربع الكبرى، عن أسفه لاستبعاد الصالة من قبل اللجنة المنظمة.
وقال «يعملون بدوننا منذ البداية، والآن اتصلوا بنا طلباً للمساعدة خلال الخمسة عشر يوماً الماضية»، مضيفاً «لذا كلفنا فريقا كبيرا لمساعدتهم، ورأى الاتحاد الدولي أن المعايير لا تتوافق مع دفتر شروط الألعاب الأولمبية».
وأكد نوميس »إنهم يمارسون بعض الضغط على الجميع، حتى يعملوا أكثر، وأن يعملوا بشكل أفضل، وأن يعملوا بشكل خاص معاً، وأن ذلك يتوافق أكثر مع معايير الجودو العالمية والجودو الفرنسية أيضاً»، معرباً عن أسفه «للنقص الحقيقي في التعاون بين المصالح».

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