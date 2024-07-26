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الرياضة

بايلز.. «قفزة مذهلة»

بايلز.. «قفزة مذهلة»
26 يوليو 2024 08:27

باريس (أ ف ب)

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تدرّبت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز في قاعة «بيرسي أرينا» في باريس، حيث بدت مسترخية وأدّت قفزةً مبهرةً تعرف سرّها، قبل ثلاثة أيام من دخولها المنافسات في الألعاب الأولمبية.
بعد مرورها على عارضة التوازن والأرض، انتقلت صاحبة الميداليات الذهبية الأربع في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 إلى القفز، لتؤدي بشكل مذهل لا تشوبه شائبة قفزة رمح يورتشينكو المزدوج، المعروفة تحت مُسمّى «بايلز II» في عالم الجمباز، منذ أن نجحت بأدائها خلال بطولة العالم 2023 في أنتويرب «بلجيكا».
هي قفزةٌ فنيةٌ خاصّة لم تنجح بأدائها أية لاعبة جمباز أخرى.
ولم تخف الفرنسية سيسيل لاندي، مدربة بايلز، رضاها بعد نهاية الحصة التدريبية.
وقالت لاندي التي تتولى، رفقة زوجها لوران لاندي، تدريب النجمة الأميركية منذ نهاية 2017، إن بايلز تشعر «أفضل وأفضل» من الجانب الفنيّ، لكن القفزة كانت بارزة.
وأضافت أن بايلز وزميلاتها في الفريق الأميركي، المرشّحات بقوّة لاستعادة الميدالية الذهبية على مستوى الفرق بعد حصولهن على الميدالية الفضية في طوكيو، سعيدات بـ«بيرسي أرينا»، حتى أنهن وجدن نظام الألوان الأولمبي الأزرق والوردي مريح.
وتابعت «الفريق بأكمله متحمّس للبدء، أخيراً وصلنا إلى هنا، الصالة جميلة، تشعر الفتيات أنها مريحة نوعاً ما مع المقاعد السوداء، إنه تغيير كبير مقارنة بطوكيو وقد أحببنه حقاً».
وواصلت البطلة البالغة 27 عاماً تدريباتها على الجهاز إلى جانب زميلاتها المتأهلات إلى الألعاب الأولمبية في باريس، جايد كاري، جوردان تشايلز، سوني لي واليافعة هيزلي ريفيرا، باستثناء ريفيرا «16 عاماً»، ظفرن جميعاً بالذهب الأولمبي سابقاً.
وتُدشّن سيمون بايلز عودتها المنتظرة إلى المسرح الأولمبي، بعدما كانت مجبرة على التوقف خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، بهدف الحفاظ على صحّتها الذهنية والجسدية.
وبعد عام من العطلة التي أعقبت أولمبياد طوكيو، عادت إلى الجمباز لتحصد أربع ميداليات ذهبية جديدة وفضية واحدة خلال بطولة العالم التي أقيمت في أنتويرب في أكتوبر الماضي، ليصبح في جعبتها 37 ميدالية، وهو رقمٌ قياسيّ

أميركا
الجمباز
باريس
أولمبياد باريس 2024
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