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الرياضة

ريباكينا تنسحب من الأولمبياد

ريباكينا تنسحب من الأولمبياد
26 يوليو 2024 08:40


باريس (أ ف ب) 

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انسحبت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، من منافسات التنس في أولمبياد باريس، إن كان في الفردي أو الزوجي المختلط، وذلك بعد ساعات معدودة على إدراج اسمها في القرعة التي سحبت في ملاعب رولان جاروس.
وسُحِب اسم بطلة ويمبلدون لعام 2022 ووصيفة أستراليا لعام 2023 من الفردي والزوجي المختلط، حيث كان من المفترض أن تشارك بصحبة ألكسندر بوبليك، من دون تبرير أسباب هذا القرار الصادر عن ابنة الـ25 عاماً التي وصلت إلى نصف نهائي الفردي في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.
ولحقت ريباكينا بالإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً الذي انسحب بدوره بسبب المرض.
وعوضاً عن مواجهة الصينية تشينوين جنج، المصنفة سابعة عالمياً، استفادت الفرنسية كارولين جارسيا من انسحاب ريباكينا كي تأخذ مكانها في القرعة وبالتالي مواجهة الرومانية جاكلين كريستيان المصنفة 61 عالمياً.

 

التنس
ريباكينا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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