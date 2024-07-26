«الرابطة المصرية» تحيل 13 لاعباً ومسؤولاً إلى «الانضباط»



القاهرة (د ب أ)



قررت رابطة الأندية المصرية إحالة 13 لاعباً ومسؤولاً وإدارياً من الأهلي وبيراميدز للتحقيق في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب أحداث مباراة الفريقين التي جرت مساء الاثنين بالدوري المصري.

وذكرت الرابطة عبر مركزها الإعلامي أن لجنة المسابقات أصدرت عقوبات الجولة الــ31 لبطولة الدوري والتي تمثلت في إيقاف عمر السعيد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه مع فاركو.

وقالت إنه تقرر إيقاف اللاعب عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي مباراة وذلك لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه مع الجونة، وكذلك إيقاف عبد الجواد محمد لاعب الجونة مباراة، وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة في المباراة ذاتها.

وأضافت: «تقرر إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب طرده للعب العنيف، ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد، وعدم الامتثال لقرار الطرد، مما أدى إلى تعطيل مباراة الأهلي». وأوضحت: «تقرر توقيع غرامة مالية على بيراميدز قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على قرارات الحكم، بجانب إحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ومروان حمدي ومحمد الشيبي ومحمود عبد العاطي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الحفيظ «زلاكا» وكريم حافظ، لاعبي نادي بيراميدز وأحمد زاهر إداري بيراميدز إلى لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم قانوناً، وفقاً لاختصاصات اللجنة حيال التجاوزات التي وقعت، ولم ترد في تقارير المباراة والواردة في المستندات التي تلقتها الرابطة من النادي الأهلي بهذا الخصوص».

وتابعت: «تقرر توقيع غرامة 50 ألف جنيه على النادي الأهلي، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير، بالإضافة إلى حرمان عدد 75 مشجع المتواجدين بالمقصورة الأمامية «مباراتين».

وقالت: «تقرر تحويل شكوي بيراميدز ضد محمد الجارحي ومحمد سراج أعضاء مجلس إدارة الأهلي، ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وخالد عبد الفتاح، وإمام عاشور لاعبي الأهلي للجنة.

وتناشد رابطة الأندية لجنة الانضباط سرعة التحقيق والبت في التجاوزات المشار إليها، وأيضا ما تم إحالته لها من تجاوزات سابقة، دعماً لنجاح المسابقات الكروية وتصدياً لأي خروج عن النص».