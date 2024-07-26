النصر يرفض «سياسة التمزيق» في عقد لابورت!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد فشل ريال مدريد في الظفر بصفقة قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، الذي وقع لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أصبح «الميرنجي» في حيرة، نظراً لحاجته الماسة إلى قلب دفاع «أيسر» يسد العجز الناجم عن رحيل ناتشو فيرنانديز، واستمرار إصابة النمساوي ديفيد ألابا.

وتبعاً لذلك قرر مسؤولو «الريال» الاعتماد على الموجودين بالفعل، وعدم إضافة أي لاعب جديد إلى قائمة الفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الجديد، إلا إذا حصل عليه «مجاناً»، ومن دون أن يدفع أي مقابل انتقال.

وذكرت صحيفة «دياريو آس»، أن هذا الموقف سيكون له تأثير سلبي على الجهود المبذولة، من أجل ضم قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي الذي أبدى ناديه استعداده للاستغناء عن خدماته، في حال حصوله على مبلغ قريب من الـ 27 مليون يورو التي دفعها لمانشستر سيتي، نظير شراء اللاعب في الصيف الماضي.

وتألق لابورت بصورة لافتة مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة بألمانيا «يورو 2024»، وأسهم في حصول «لاروخا» على البطولة، بعد الفوز على منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي في النهائي 2-1.

وأكدت الصحيفة أن «الريال» لن يوقع عقداً مع لابورت، إلا إذا كان ذلك مجاناً، واللاعب نفسه على استعداد لأن يوافق على ذلك لأنه مهتم جداً بالانتقال إلى «السانتياجو برنابيو»، وعلى استعداد لـ«تمزيق» السنتين المتبقيتين، في عقده الحالي على حد قول الصحيفة، غير أن النصر لن يسمح بحدوث ذلك، لأنه يريد أن يحصل على مبلغ كبير من المال، نظير تركه يرحل، وتلك هي «العقبة الكبرى» التي تواجه لابورت.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن ريال مدريد بصدد خوض معركة خاسرة مقدماً في هذه الصفقة، حتى وإن كانت رغبة اللاعب تصب في مصلحته، وتسهم كثيراً في إمكانية إبرام اتفاق هذا الصيف، وإذا توصل مسؤولو «الريال» إلى ضم لابورت مقابل مبلغ منخفض، فإنها ستكون صفقة ممتازة.