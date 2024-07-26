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الرياضة

خورفكان يواجه عجمان في صربيا

خورفكان يواجه عجمان في صربيا
26 يوليو 2024 10:31

 
فيصل النقبي (الاتحاد)

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يخوض خورفكان «الودية الثالثة» في معسكر صربيا، عندما يواجه عجمان، اليوم «الجمعة» ضمن الإعداد للموسم الجديد 2024-2025.
ويشارك مع «الأخضر» المدافع الكوري الدولي كون كيونج وون، المنتقل إلى الفريق، والموجود منذ أيام في المعسكر، حيث يدفع به المدرب الروماني دانييل إيسايلا في التشكيلة الأساسية للوقوف على مستواه، ومدى استعداده البدني، كما أن التجربة فرصة لمنح الفرصة للإسباني جوناتان فييرا منذ البداية، والوقوف أيضاً على معدل لياقته، بجانب بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم في المباراتين السابقتين. 
وخاض خورفكان اللقاء الأول أمام فريق صربي، وتوقفت المباراة بسبب الأمطار، ثم اللقاء الثاني الذي تفوق خلاله 4-1 على أحد الفرق الصربية.
ويعمل الجهازان الإداري والفني على توفير الاحتياجات الضرورية للفريق، خاصة في ظل جدول المباريات الذي حدده المدرب، وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، الأولى شهدت ودية واحدة، والثانية في ملاعب الاتحاد الصربي، ويخوض خلالها خورفكان 3 تجارب، حتى موعد العودة، لاستكمال مرحلة الإعداد الثالثة.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
خورفكان
صربيا
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