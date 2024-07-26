الإمارات تحصد 5 ميداليات في «الدراجات المائية»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق أبطال الإمارات ألقاباً مهمة، في «ضربة بداية» الجولة الأولى، للبطولة الدولية للدراجات المائية فئة «الجي إس بي»، والتي تقام في بولندا حتى 28 يوليو الجاري.

وبلغت المحصلة 5 ميداليات في «البراعم»، ونال علي آل علي المركز الأول، وذهبية «جونيور 15 لايت»، في حين حصد عبد الله العوضي المركز الثاني وفضية «نوفيس سكي لايت»، وحل سهيل راشد الطاير في المركز الثاني، وفاز بفضية «جونيور 15 لايت»، وفي «جونيور 15 لايت»، حقق أحمد سالم الطاهر المركز الثالث والبرونزية، بالإضافة إلى حلوله ثالثاً أيضاً وبرونزية «12 لايت».

وتستمر المنافسة مع بقية الفئات وأيام البطولة، مع مشاركة قوية للمتسابقين من «الإمارات المائية» عبر فئات البطولة التي تشهد مشاركة متسابقين من 30 دولة.

ويشارك أبطال الإمارات، بحضور 10 متسابقين، هم فريق شرطة دبي للدراجات المائية، بمشاركة عبد الله الحمادي، وسلمان العوضي، وسهيل الطاير، وأحمد طاهر، وفريق الشارقة، بمشاركة سيف الشويهي، وخالد المازمي، وفريق بي آند أو مارينز، بمشاركة علي آل علي، وأيضاً سلطان عيسى الحمادي، وأحمد عيسى الحمادي، ومحمد محسن.

وتعد المنافسات إحدى البطولات المنظمة تحت مظلة «الجي آي إس بي»، ومن المقرر أن تقام في أكثر من محطة، خلال الموسم الحالي، وهي مختلفة عن بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام بتنظيم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأكد جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، أن مشاركة وحضور أبطال الإمارات، من خلال البطولة الحالية يأتي لتأكيد الاستمرار والتفوق الإماراتي في مختلف الرياضات البحرية الدولية.

وقال: نشارك بأبطال وأسماء قوية، وهدفنا من المشاركة هو الظفر والتتويج بالمراكز الأولى في أكثر من فئة، وأيضاً تمثيل الإمارات بصورة مشرفة.

وأكد الجناحي أن العدد المتوقع للميداليات والمراكز للمشاركين من الإمارات، 9 ميداليات على الأقل، لا سيما مع التجهيز والإعداد المسبق قبل الحضور إلى بولندا، وقال: مستعدون لحصد تسع ميداليات على الأقل في البطولة ونسعى لأكثر من ذلك، في ظل التجهيز والتحضير الذي سبق المنافسة.

ووجه جمال الجناحي الشكر إلى كل الفرق، لدعمها الكبير لعدد كبير من المشاركين، مؤكداً أن تفوق وحضور الأبطال على المنصة في الختام هو الهدف المشترك لكل أبطالنا في بولندا.