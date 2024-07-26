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الرياضة

العروبة يتعادل مع دايموند

العروبة يتعادل مع دايموند
26 يوليو 2024 11:00

 
فيصل النقبي (الاتحاد)

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تعادل العروبة مع دايموند المصري 1-1، في ثالث تجاربه بالمعسكر الخارجي في مصر، ضمن الإعداد للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».
وسجل محمد خلفان المسماري هدف العروبة خلال الشوط الأول، واستفاد المدرب البرتغالي برونو بيريرا من «التجربة» بمنح الفرصة للعديد من اللاعبين على مدار الشوطين، للوقوف على مستوياتهم، وتقدم الأداء الفني، بعد انقضاء 10 أيام على المعسكر.
وتبقت ودية أخيرة للعروبة، قبل العودة إلى الإمارات في أواخر يوليو الحالي، حيث تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد، ويخوض الفريق خلالها عدداً من الوديات.

الإمارات
العروبة
دوري أدنوك للمحترفين
مصر
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