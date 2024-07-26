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الرياضة

«حياكم في أبوظبي» تنظم «تحدي الترجيحية» بالتعاون مع «السيتي»

«حياكم في أبوظبي» تنظم «تحدي الترجيحية» بالتعاون مع «السيتي»
26 يوليو 2024 11:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

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سلّطت حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الضوء على أفضل تجارب العاصمة، ومعالمها ووجهاتها الاستثنائية في نيويورك، مع تنظيمها فعالية جماهيرية، لاختبار مهارات كرة القدم في شوارع المدينة، ضمن جولة مانشستر سيتي الصيفية في الولايات المتحدة.
وأطلقت «حياكم في أبوظبي»، بالتعاون مع الاتحاد للطيران وبوما، تحدي «برنامج رحلة ركلات الترجيح» في شارع 49 في نيويورك، والذي أتاح المجال أمام المشجعين للفوز برحلة الأحلام إلى أبوظبي، واكتشاف ثقافتها الأصيلة ومغامراتها المذهلة والاستجمام بين أحضان طبيعتها الخلابة.
وشهد التحدي منافسة قوية بين الجمهور في تسديد ركلات الترجيح، حيث حصل كل مشارك، مع كل هدف أحرزه، على فرصة إضافة تجربة جديدة في أبرز معالم الإمارة إلى برنامج رحلته الفريدة إليها.
وتتنوع هذه التجارب من المغامرة ونبض السرعة الفائقة في عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي إلى الجولات الثقافية الغامرة في جامع الشيخ زايد الكبير.
ودخل المشاركون في سحب للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن رحلة لا تُنسى إلى أبوظبي، يتضمن برنامجها التجارب الحصرية التي حصلوا عليها عبر تسجيل ركلات الترجيح.
وتصاعد الحماس مع الظهور الخاص لنجوم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وجاك جريليش وأوسكار بوب، والذين التقوا المشجعين وعشاق كرة القدم، وساعدوهم على بناء برنامج رحلتهم إلى أبوظبي خطوة بخطوة مع إحراز كل هدف. 
وشملت الفعالية أيضاً عديداً من الجوائز الأخرى المقدمة من بوما ومانشستر سيتي والاتحاد للطيران، من بينها منتجات موقّعة من أشهر اللاعبين، وبطاقات الهدايا، والأدوات الرياضية ذات الإصدار المحدود، وأميال برنامج ضيف الاتحاد.
ووفر التحدي منصة مثالية لمشاركة أبوظبي مع الجمهور في الولايات المتحدة، عبر تقديم صورة حية لتجاربها المتنوعة الملهمة بأسلوب مبتكر وجذاب.
وتواصل «حياكم في أبوظبي» تشجيع مانشستر سيتي في جولته الصيفية في الولايات المتحدة، حيث يستعد الفريق لمواجهة برشلونة 30 يوليو الجاري، في استاد كامبينج وورلد في أورلاندو، قبل اختتام الجولة بمباراة أمام تشيلسي 3 أغسطس باستاد أوهايو في كولومبوس.

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