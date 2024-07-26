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الرياضة

«ريبلز رومانس» لجودلفين يخوض «سباق الأقوياء» في «كينج جورج»

«ريبلز رومانس» لجودلفين يخوض «سباق الأقوياء» في «كينج جورج»
26 يوليو 2024 12:00

 
محمد حسن (دبي)

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يخوض نجم جودلفين «ريبلز رومانس»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، مواجهة قوية في سباق كينج جورج وكوين إليزابيث كيبكو ستيكس للفئة الأولى، السبت، بمضمار أسكوت البريطاني.
ويسعى ابن الفحل «دباوي» حامل لقب لونجين دبي شيماء كلاسيك، لحصد لقبه السادس، في سباقات الفئة الأولى أمام نخبة قوية، على رأسها الجواد الإيرلندي «أوجوست رودان» بطل «الديربي» البريطاني والأيرلندي، وحامل لقب برينس أوف ويلز ستيكس، والفرس «بلوستوكينج» بطلة بريتي بولي ستيكس الشهر الماضي.
وتمكن نجم جودلفين البالغ 6 سنوات، من الفوز في ست دول مختلفة شملت بجانب الإمارات كل من ألمانيا، أميركا، وكندا، قطر، وهونج كونج، مسجلاً 13 انتصاراً من أصل 19 مشاركة منذ انطلاقته في 2020.
ويمثل الإمارات في هذا التحدي أيضاً «دبي أونر» للمالك محمد عبيدة، بإشراف المدرب وليام هجاس، وهو فائز الشهر الماضي بلقب سباق جراند بري دو سان كلو الفرنسي للفئة الأولى.
أما بطل «الديربي» البريطاني والإيرلندي، «أوجوست رودان»، بإشراف المدرب إيدن أوبراين فهو مرشح بارز، رغم أنه خسر أكثر من مرة أمام «ريبلز رومانس»، كما يعزز أوبرايان حظوظه بخيار آخر، حيث يدفع بالجواد «لوكسمبورج» الفائز في سباق كورونيشن في إبسوم منذ شهرين.

الإمارات
جودلفين
الخيول
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