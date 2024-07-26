«أوزيماندياس» يواجه «كاليفا» في «كأس الوثبة» بالبرازيل

ساو باولو (الاتحاد)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، السبت، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ للأمهار والمهرات العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.

ويجتمع للسباق المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 5 آلاف دولار، 7 خيول فازت جميعها بالسباقات من قبل، لكن المرشح المفضل هو «أوزيماندياس راش»، ابن «صير بني ياس»، بقيادة روبيرلي فيانا مرة أخرى، وفاز الثنائي بكأس الوثبة ستاليونز للمهرات والأمهار في 29 يونيو الماضي.

وينافس على اللقب «باشونا دو راش» لريكاردو جميل صليبا، وقيادة إيدفالدو سيلفا، وبإشراف لوكاس كوينتانا، و«آر جي الباك»، بقيادة دانيلو نوفايس، فيما تقود الفارسة البرازيلية الشهيرة جين الفيس الفرس «آر جي كاليفا» صاحبة الانتصارات المتتالية، وكلاهما لكلاديو روبرتو جيماريش ريباس، وبإشراف أستانيسلاو بتروشينسكي.

وهناك «أوميجا راش» بقيادة جابرييل سانتانا، و«فلوريد راش»، بقيادة أرييل ويلنتون، و«نورمانديا راش»، بقيادة راميلي فيانا، وجميعها للملاك أجروبيكوريا دو شابا ومزرعة راش، بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.