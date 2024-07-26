شباب الأهلي يختتم معسكر النمسا استعداداً للقاء سيباهان

معتصم عبدالله (أبوظبي)



عادت إلى دبي، بعثة شباب الأهلي، قادمة من النمسا، بعد ختام «المرحلة الأولى»، من برنامج الإعداد للموسم الجديد 2024- 2025، في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا، والذي أقيم من 4 إلى 25 يوليو الجاري.

وفرضت المشاركة في الدور التمهيدي لمنافسات النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024- 2025، الختام المبكر لمعسكر «الفرسان» الخارجي في النمسا، تأهباً لانطلاق مشواره القاري بلقاء مضيفه سيباهان الإيراني 6 أغسطس المقبل، على استاد ناجش جاهان بمدينة أصفهان.

ويأمل «الفرسان» تخطي عقبة منافسه الإيراني، في الطريق إلى مرحلة الدوري في البطولة المستحدثة، والتي تُسحب قرعتها 16 أغسطس، علماً بأن الخسارة أمام سيباهان ستحول وجهة شباب الأهلي إلى دور المجموعات من «دوري أبطال آسيا 2».

وخاض شباب الأهلي، ثلاث مباريات ودية في معسكر النمسا، فاز في الأولى على إس كيه جابينج النمساوي بنتيجة قياسية 9-1، قبل أن يخسر الودية الثانية أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 2-5، ليعود ويكسب شباب أودينيزي الإيطالي بتسعة أهداف نظيفة.

وسعى «الفرسان» بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو سوزا «53 عاماً»، لترتيب أوراقه استعداداً للموسم الجديد، بالتعاقد مع الأرجنتيني جاستون سواريز، قادماً من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات، في انتظار إكمال إجراءات التعاقد مع الصفقة الأبرز الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل «الدوري الألماني»، بعدما خاض الموسم الماضي مع روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

وفي المقابل، استغنى شباب الأهلي، عن خدمات عدد من لاعبيه، بقيادة المدافع المخضرم يوسف جابر، بجانب مروان فهد، عزيز جانييف، عبدالعزيز هيكل، محمد جمعة عيد المنتقلين بصورة رسمية إلى البطائح، إضافة الى استمرار إعارة مهدي قائدي لكلباء.