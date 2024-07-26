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الرياضة

بوردو يستعد لإشهار إفلاسه!

بوردو يستعد لإشهار إفلاسه!
26 يوليو 2024 12:04

 
باريس (رويترز)

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أعلن نادي بوردو الذي سبق له الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 6 مرات، أنه تقدم بطلب لإشهار إفلاسه، بعد أيام فقط من هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة المحلي، عقب بعد انسحاب ملاك نادي ليفربول الإنجليزي من محادثات للاستحواذ عليه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية هبوط بوردو من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب مشكلات مالية.
وبمجرد انسحاب مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول من محادثات الاستحواذ أنهى ذلك فعلياً آمال النادي في البقاء والاستمرار.
وقال بوردو في بيان «إنه قرار صعب يستبق نتيجة حتمية لعملية إعادة الهيكلة الجارية».
وبموجب الإفلاس سيتخلى بوردو عن رخصته الاحترافية التي احتفظ بها منذ عام 1937، وسيغلق أكاديميته الشهيرة التي ساعدت في تطوير مواهب كبيرة مثل بيسنتي ليزارازو وجول كوندي وزين الدين زيدان.

فرنسا
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بوردو
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