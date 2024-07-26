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الرياضة

جوف خائفة من «فارق الطول»!

جوف خائفة من «فارق الطول»!
26 يوليو 2024 14:43

 
باريس (أ ف ب)

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عبّرت لاعبة التنس الأميركية كوكو جوف «مازحة»، عن قلقها بشأن فارق الطول بينها وبين مواطنها نجم كرة السلة «الملك» ليبرون جيمس، قبل حفل افتتاح غير مسبوق وتاريخي للألعاب الأولمبية في باريس.
واختار رياضيو بعثة الولايات المتحدة، جوف، المصنّفة ثانية عالمياً، والتي تبلغ 1.75 م لحمل العلم الأميركي، إلى جانب نجم لوس أنجلوس ليكرز جيمس الفارع الطول (2.06 م) خلال حفل الافتتاح.
قالت جوف ابنة الـ 20 عاماً، والمُتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، عما يراودها بشأن حمل العلم الأميركي: «أنا قلقة بعض الشيء بشأن فارق الطول، اعتقدت أن الأمر يتعلق بعلمين، لكنني رأيت بعض الصور (لدورات أولمبية سابقة)، وهما يحملان العلم معاً».
وتعشق جوف كرة السلة، وغالباً ما تتابع مبارياتها من المدرجات، وقد أقرّت في وقت سابق بأنها ستشعر بالذهول عند مقابلة جيمس، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه» 4 مرات.
وعندما سُئلت عما إذا كانت لديها أي خطط لتسجيل مقطع فيديو على منصة «تيك توك» مع جيمس (39 عاماً) الذي تعتبره «مثالاً أعلى»، قالت «لا، لم أقابله بعد، لذا لا أعتقد أنني سأمتلك الثقة للقيام بذلك».
وأردفت «لقد شاهدت العديد من مباريات (ميامي) هيت، على شاشة التلفزيون، وداخل الملعب، لقد رأيته (جيمس) عدة مرات، ولكني لم أقابله، على الرغم من أني أوّد قول أني فعلت ذلك».


 

كرة السلة
التنس
كوكو جوف
ليبرون جيمس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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