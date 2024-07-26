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الرياضة

قميص بيسبول أغلى قطعة رياضية

قميص بيسبول أغلى قطعة رياضية
26 يوليو 2024 14:44

 
نيويورك (أ ف ب)

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بات قميص لنجم البيسبول الأميركي بايب روث، طُرح للبيع في نيويورك، القطعة الرياضية الأغلى على الإطلاق في مزاد، مع أن باب التنافس عليه لم يُقفل بعد.
ووصل أعلى مبلغ عُرِض لقاء هذا القميص الخاص بفريق «نيويورك يانكيز» 13.3 مليون دولار، شاملاً النفقات والعمولات.
ويستمر المزاد الذي تنظمه شركة «هيريتدج أوكشنز» عبر الإنترنت إلى 24 أغسطس، ما يعني أن السعر قد يرتفع أكثر حتى ذلك التاريخ.
وتوقع خبراء الشركة المنظمة أن تصل المزايدة على القميص إلى 30 مليون دولار.
وأوضحت «هيريتدج أوكشنز»، إن في إمكان مالك القطعة تحديد سعر أدنى يكون أعلى من أعلى عرض.
ووفق المعطيات المتوافرة في هذه المرحلة، بات السعر المعروض للقميص يفوق منذ الآن كل الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بالقطع الرياضية المخصصة للجمع.
والقطعة التي تحمل الرقم القياسي راهناً عبارة عن بطاقة بيسبول تحمل صورة لاعب آخر في «يانكيز» هو ميكي مانتل، بيعت لقاء 12.6 مليون دولار في أغسطس 2022، في مزاد نظمته «هيريتدج أوكشنز» أيضاً.
أما لجهة التجهيزات التي تُستخدم في مباراة واحدة أو أكثر، فبات الرقم القياسي في سبتمبر 2022 من نصيب القميص الذي ارتداه النجم مايكل جوردان خلال المباراة الأولى من نهائي دوري كرة السلة لأميركا الشمالية في العام 1998.
وبيعت هذه القطعة يومها في مقابل 10.1 مليون دولار، خلال مزاد لدار «سوذبيز» في سبتمبر 2022.
ومن المؤشرات إلى تزايد أهمية هذه السوق، أن أي قطعة رياضية لم تتجاوز قبل عام 2022 العتبة الرمزية البالغة عشرة ملايين دولار.
وارتدى بايب روث «1895-1948» القميص المعروض في المزاد في مباراة تاريخية ضد فريق «شيكاغو كابس» في بطولة العالم عام 1932.
وفاز فريق «يانكيز» في المباراة والنهائي في أربعة أشواط (4-0).

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