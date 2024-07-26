حملة أعلام الدول العربية في افتتاح « أولمبياد باريس»



فيما يأتي حملة أعلام الدول العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيفي 2024 الجمعة على نهر السين.

الإمارات: عمر المرزوقي (فروسية)، صفية الصايغ (دراجات الطرق)

الجزائر: أمينة بلقاضي (جودو)، ياسر تريكي (ألعاب القوى)

السعودية: دنيا أبو طالب (تايكوندو)، رمزي الدهامي (فروسية)

البحرين: أماني العبيدلي (سباحة)، سعود غالي (سباحة)

مصر: سارة أحمد سمير (رفع أثقال)، أحمد الجندي (خماسي حديث)

العراق: علي عمّار (رفع أثقال)

الأردن: راما أبو الرب (تايكوندو)، صالح الشرباتي (تايكوندو)

الكويت: سعاد الفقعان (تجذيف)، يوسف الشملان (مبارزة)

لبنان: ليتيسيا عون (تايكوندو)، سيمون الدويهي (سباحة)

ليبيا: ملك المختار (سباحة)، محمد بكرة (تجذيف)

المغرب: إيناس لقلالش (جولف)، ياسين الرحموني (فروسية)

موريتانيا: سلام بوها (ألعاب القوى)، كامل ولد الدوه (سباحة)

عمان: مزون العلوية (ألعاب القوى)، علي البلوشي (ألعاب القوى)

فلسطين: وسيم أبو سل (ملاكمة)، فاليري ترزي (سباحة)

قطر: شهد محمد (ألعاب القوى)، معتز برشم (العاب القوى)

السودان: ياسين عبدالله (ألعاب القوى)، رنا سعد الدين (سباحة)

سوريا: عمر حمشو (فروسية)، أليسار يوسف (ألعاب القوى)

تونس: سليم الجميعي (كانوي متعرّج)، خديجة الكريمي (تجذيف)

اليمن: سمير اليافعي (ألعاب القوى)

الصومال: حسن علي إيدو (ألعاب القوى)

جيبوتي: سمية حسن نور (ألعاب القوى)، إسماعيل محمد (ألعاب القوى)

جزر القمر: هاشم معروفو (ألعاب القوى)، مايشا سعدي (سباحة)