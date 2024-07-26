جنابري يتحدث عن «التكهنات المجنونة»!



ميونيخ (د ب أ)



قال سيرج جنابري جناح فريق بايرن ميونيخ، إنه يعتبر ما تواتر بشأن رحيله عن النادي بمثابة «تكهنات مجنونة بعض الشيء».

وقال جنابري في مقابلة مع صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» إنه «بصراحة، أرى التكهنات المستمرة في كل الاتجاهات أمراً مجنوناً، لا أقصد نفسي فقط بل أيضاً زملائي في الفريق». وأضاف «نرتبط جميعنا بعقود سارية، ولا نزال نلعب كرة القدم في مستويات عالية». وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن جنابري ضمن اللاعبين الذين يستعد بايرن ميونيخ لبيعهم هذا الصيف.

وتأثر جنابري بكثرة الإصابات في الموسم الماضي، حيث لعب 10 مباريات فقط في الدوري الألماني، وغاب عن قائمة منتخب ألمانيا في «يورو 2024» بسبب إصابة عضلية.

ويرتبط جنابري بتعاقد مع بايرن ميونيخ حتى 2026، لكنه تجنب التأكيد على استمراره حتى هذا الموعد.

وأكد اللاعب الألماني «لم أقل أنني أريد الرحيل»، واختتم تصريحاته قائلاً: «لا يمكنني الحديث إلا عن نفسي، أتطلع لاستعادة لياقتي البدنية وأدائي الفني، ويتبقى عامان في عقدي، ولا أعاني من أي ضغوط».