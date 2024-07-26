أشرف صبحي: ننتظر 10 ميداليات من البعثة المصرية

باريس (د ب أ)



صرح وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أنه من المنتظر أن تحقق البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 النتائج المرجوة لحصد بين 6 إلى 10 ميداليات.

وقال صبحي على هامش الحفل الذي نظمه السفير المصري في فرنسا علاء يوسف لبعثة بلاده المشاركة في الأولمبياد، إن «البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس، ومع بدء المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات».

وأضاف أن «هناك تقدماً في مستوى أداء اللاعبين الأولمبيين المصريين، حيث من المرجو في النسخة المقبلة من الأولمبياد حصد نحو 15 ميدالية، وهو ما يتم العمل عليه من الآن». وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية أن الحفل حضره أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وعلاء جبر رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد القوس والسهم، وعبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة، وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من اللاعبين ومسئولي وزارة الشباب والرياضة.