باخ يحمل الشعلة داخل قرية الرياضيين في باريس

باريسو (د ب أ)



أكملت الشعلة الأولمبية مسيرتها داخل قرية الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمساعدة عدد من اللاعبين الأساطير، إضافة إلى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية.

وقال باخ «حمل الشعلة الأولمبية يبقى لحظة عاطفية للغاية»، ويبقى الأمر أكثر خصوصية عندما يكون داخل القرية الأولمبية وبين اللاعبين.

وتسلم باخ الشعلة الأولمبية من أساطير الرياضة الدولية مثل ليندسي فون بطلة التزلج السابقة، ونجم السلة السابق باو جاسول، وكريس هوي بطل الدراجات السابق.

وسلمت الشعلة إلى باخ، لاعبة اليد الفرنسية كليوباترا دارلو أمام مقر إقامة البعثة الهولندية، ثم سلمها باخ إلى إيما تيرهو رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية أمام مقر البعثة الأميركية.

وخرج عدد من اللاعبين خارج مقر الإقامة أو إلى النوافذ، وصفقوا للحضور والتقطوا الصور ومقاطع الفيديو، ورافق بعضهم موكب الشعلة. وقال باخ «هذا هو سحر الشعلة الأولمبية».

وتفتتح دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة بحفل سيقام على نهر السين.