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الرياضة

نادال يعود إلى التدريبات

نادال يعود إلى التدريبات
26 يوليو 2024 17:26

 
باريس (أ ف ب)

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تمكّن أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال من العودة إلى التدريبات الجمعة خلافاً للخميس، عندما غاب عن التمرينات بسبب مشكلة بدنية أرخت بظلالها حول إمكانية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ومن المقرّر أن يستهل ابن مايوركا المتوج بـ22 لقباً كبيراً بينها 14 في رولان جاروس حيث ستقام مسابقة التنس، مشواره السبت في منافسات الزوجي، إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً.
وشعر نادال (38 عاماً) الذي عانى من سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة، بألم في فخذه الأربعاء ولم يتدرب في اليوم التالي، وقال مدربه كارلوس مويا للإذاعة الوطنية الإسبانية إنه غير متأكد من قدرته على اللعب.
وأكّد مويا: «لقد عانى من الألم صباح أمس (الأربعاء)، وبعد الظهر كان منزعجاً، وقبل أن تتفاقم الأمور قرر التوقف».
وأضاف «أي ألم يمكن أن يشعر به رافا في الوقت الحالي، يجب التعامل معه بجدية وحذر».
وبالإضافة إلى الزوجي مع ألكاراز، يشارك نادال في منافسات الفردي، حيث سيلتقي في الدور الأول مع المجري مارتون فوتشوفيتش الـ83 عالمياً الأحد، قبل لقاء محتمل مع أسطورة تنس آخر، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور الثاني.

التنس
نادال
كارلوس ألكاراز
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باريس
أولمبياد باريس 2024
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