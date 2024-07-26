دراج بلجيكا ينتقد «حفر» باريس!



بروكسل (أ ف ب)



انتقد الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبول، أحد المرشحين لإحراز الميدالية الذهبية لمسابقة ضد الساعة للدراجات الهوائية خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وجود العديد من الحفر على طرقات العاصمة الفرنسية مسرح المنافسات.

قال إيفينيبول الذي حلّ في المركز الثالث في النسخة الأخيرة من طواف فرنسا لشبكة «آر تي بي أف» التلفزيونية بعد التجارب التي أجراها قبل انطلاق المسابقة «الكيلومترات الخمسة الأولى والأخيرة ليست أفضل الطرقات، للأسف!».

وتابع ابن لـ 24 عاماً «هناك الكثير من الحفر في الإسفلت، لذا ليس الأمر رائعاً لدراج يشارك في منافسات ضد الساعة».

وأضاف «بخلاف ذلك، فهو (المسار) سريع للغاية، والمنعطفات سريعة أيضاً، وهذا ما أحبه».

يبدأ المسار الذي تبلغ مسافته 32.4 كيلومتر في إنفاليد، ويمر عبر الباستي وقلعة فينسان قبل الانتهاء عند جسر ألكسندر المذهل الذي يمتد على نهر السين.

ويخوض إيفينيبول غمار الألعاب الأولمبية بعد مشاركته الأولى الناجحة في طواف فرنسا، علماً أنه بات في أغسطس الماضي في أسكتلندا، أوّل بلجيكي يتوج بطلاً للعالم في سباق ضد الساعة.

وسيدخل البلجيكي في منافسة على الذهب مع الشاب البريطاني جوش تارلينج (20 عاماً) والإيطالي فيليبو جانَّا (28 عاماً) الذي يتمتع بخبرة كبيرة وتوّج بطلاً للعالم في سباقات ضد الساعة عامي 2020 و2021.