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الرياضة

فيرستابن تحت طائلة العقوبات!

فيرستابن تحت طائلة العقوبات!
26 يوليو 2024 18:14

 
سبا فرانكورشان (أ ف ب)

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عوقِب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، بإرجاعه 10 مراكز عند خط انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، بسبب تغيير فريقه ريد بول وحدة الطاقة (محرك) للمرة الخامسة هذا العام.
وتخطّى الفريق النمساوي الحد الأقصى المسموح به لكل موسم (4) بتغييره وحدة طاقة جديدة على سيارة الهولندي الذي يتصدّر الترتيب العام، علماً أنه يمر بفترة عجاف حيث عانده الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة.
ولم تكن العقوبة التي صدرت رسمياً مفاجئة بالنسبة فيرستابن، اذ كان أكّد أمام الصحفيين أنه «من المحتمل جداً» أن يُعاقب بسبب قرار فريقه.
قال ابن الـ 26 عاماً «بعض الحلبات تكون بطبيعتها ملائمة أكثر من غيرها لتلقّي هذه العقوبة، لا نريد عقوبة بسبب تغيير وحدة الطاقة في حلبة شوارع، حيث تكون التجاوزات أكثر صعوبة، لذا، نعم، من المحتمل جداً أن نتلقى العقوبة هنا».
ويأمل الهولندي الذي يعود انتصاره الأخير هذا العام إلى جائزة إسبانيا الكبرى في 23 يونيو، في تجنّب تمديد سلسلة عدم الفوز إلى أربعة وذلك للمرة الأولى منذ 2020.
وتابع فيرستابن بعد تأكيد العقوبة من قبل إدارة السباق «إذا نظرنا إلى سباقاتنا الأخيرة، حيث لم نكن الأسرع، لا أقول إن لدينا فرصة للفوز مع عقوبة 10 مراكز، ولكن يمكن أن تتغيّر مجريات السباقات في أي لحظة».
وبرهن الهولندي عن قدراته القيادية في اعتلاء أعلى عتبة على منصة التتويج، رغم انطلاقه من مراكز متأخرة، حيث فاز على حلبة سبا فرانكورشان عام 2022، بعدما انطلق من المركز الرابع عشر، ليعود ويكرر الأمر ذاته العام الماضي بانطلاقه من المركز السادس.
ومنذ انطلاق البطولة العالمية هذا العام، فاز «ماد ماكس» بستة سباقات بعد 13 جولة حتى الآن، علماً أنه كان خسر اثنين فقط في الفترة عينها خلال الموسم الماضي.
وفاز سبعة سائقين مختلفين منذ بداية العام، وهو أمرٌ لم يحصل منذ 2012.
ويتقدّم فيرستابن على أقرب ملاحقيه سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس بفارق 76 نقطة (265 مقابل 189).

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
بلجيكا
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