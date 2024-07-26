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الرياضة

زيكو يتعرّض للسرقة في باريس

زيكو يتعرّض للسرقة في باريس
26 يوليو 2024 18:22

 باريس (أ ف ب) 

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تعرض نجم كرة القدم البرازيلية السابق زيكو لسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس، على هامش انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
وتقدّم أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـ «زيكو» (71 عاماً)، والذي شارك في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، بشكوى إلى الشرطة الفرنسية، عقب تعرضه للسرقة من داخل سيارته في شمال باريس، بعدما ترك النافذة مفتوحة، وذلك وفقاً لما أوضحه مكتب الادعاء.
وأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى أن قيمة الممتلكات التي سُرقت من زيكو تُقدّر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس، سلسلة من الألماس ونقود، فيما أشار مصدرٌ مقرّبٌ من القضيّة إلى أن قيمة المبلغ المصرّح عنه مبالغٌ فيها.
وأحيلت التحقيقات إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظّمة التابعة للشرطة القضائية في باريس.
ويتواجد لاعب فلامنجو وأودينيزي الإيطالي ومدرب اليابان والعراق السابق في باريس ضيفاً مع البعثة الأولمبية البرازيلية.

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