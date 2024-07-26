جيمس: أزمة إنزو فرنانديز تسبب مشكلة في تشيلسي



لندن (د ب أ)



أكد رييس جيمس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن عاصفة العنصرية التي تحيط بزميله بالفريق إنزو فرنانديز من الممكن أن تشكل «مشكلة» داخل غرفة خلع الملابس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فرنانديز وزملاءه في المنتخب الأرجنتيني تسببوا في جدل كبير خلال احتفالاتهم بتتويجهم ببطولة كوبا أميركا، بعد أن تم تصويرهم وهم يغنون أغنية مسيئة موجهة لعدد من اللاعبين الفرنسيين.

وبينما اعتذر فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي في صفقة قياسية للنادي، انتقده زميله بفريق تشيلسي ويسلي فوفانا، اللاعب الدولي الفرنسي، والذي قال إن الفيديو أظهر «عنصرية مطلقة».

ويجري النادي حالياً تحقيقاً داخلياً، مع فرنانديز، الذي يعتزم الانضمام لزملائه بتشيلسي يوم الاثنين المقبل، حيث تتواصل استعدادات الفريق للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه المشكلة ستؤثر على روح الفريق في النادي، قال جيمس لشبكة «إي.إس.بي.إن»: «بالطبع»، ودائماً ما يتواجد عامل يجعل الناس يشعرون بعدم ارتياح عندما تكون هناك مشكلة».

وأضاف: «ولكن عندما يأتي اليوم حيث يكون الجميع متواجداً وفي غرفة واحدة سوياً، لا أعرف، ولكن أتمنى أن يتم حل الأمور ببساطة، ويمكننا أن نمضي قدماً مع الموسم». وكشف جيمس، الذي عاد للتدريبات بعد الإصابات التي لحقت به في الموسم الماضي، إنه أجرى محادثة مع فرنانديز.

وأضاف: «تحدثت معه قليلاً، ولكن كان الأمر صعباً بسبب فارق التوقيت، وكانت محادثة عامة. رأيه حول ما حدث ومحاولة شرحه للموقف وكيف جرى الأمر، وللحقيقة هذا وضع صعب، لا يوجد مكان للعنصرية أو التمييز في كرة القدم، وأعتقد أنه استسلم سريعاً، وأوضح أنه قام بفعل خاطئ واعتذر لزملائه، والنادي وبقية الناس الذين شعروا بالإهانة، أعتقد أن هذا على الأرجح أفضل ما كان في وسعه القيام به في هذا الموقف».