إيفرتون يتعاقد مع ليندستروم



لندن (أ ف ب)



تعاقد إيفرتون مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي يسبر ليندستروم بالإعارة لموسمٍ كامل، قادماً من نابولي الإيطالي، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي لكرة القدم.

وسيلعب ليندستروم (24 عاماً) الذي انتقل إلى نابولي العام الماضي، بقميص إيفرتون لموسمٍ مع خيار الشراء.

وأصبح الدنماركي (16 مباراة دولية) الفائز مع فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2023، رابع صفقة لإيفرتون تحت قيادة المدرب شون دايش.

ويدعم النادي الذي صارع على البقاء في المواسم الثلاثة الماضية، صفوفه على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن ملكيته، إذ لم تنجح صفقة بيعه إلى مجموعة «فريدكين» بعد فشل النادي في التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين الأميركيين.

وأعلن إيفرتون الأسبوع الماضي أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاقٍ بين فريدكين ومالك أغلبية الأسهم في النادي فرهاد موشيري.

وهذه المرة الثانية هذا العام يفشل فيها إيفرتون في إتمام صفقة بيع، بعد أن انهارت أيضاً صفقة مع شركة «777 بارتنرز» التي تتخذ من ميامي مقرّاً لها.