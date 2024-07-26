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الرياضة

ماجواير يتذكر اللحظة الأصعب في حياته!

ماجواير يتذكر اللحظة الأصعب في حياته!
26 يوليو 2024 18:28

 
واشنطن (د ب أ)

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قال هاري ماجواير، إن الغياب عن تتويج فريقه مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومشوار منتخب إنجلترا في يورو 2024 كان أصعب لحظة في مسيرته.
وقال ماجواير للصحفيين في الجولة الاستعدادية للموسم بالولايات المتحدة الأميركية «عندما تعرضت للإصابة لأول مرة، اعتقدت أنني سأكون جاهزاً للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد».
وأضاف «لذا عملت بجدية ثم تعرضت لإصابة أخرى في الأسبوع الذي سبق النهائي، ما أدى لغيابي عن المباراة».
وأوضح المدافع الإنجليزي «وقتها لم أكن أشعر بوجود مشكلة، واعتقدت أنني سأكون جاهزاً لبطولة أمم أوروبا، والتحقت بصفوف المنتخب، ولكن تعرضت لإصابة أخرى، وكنت محبطاً للغاية».
وقال ماجواير «اعتقدت أنني سأكون جاهزاً لنهائي الكأس أو المشاركة لدقائق في المباراة، وكنت واثقاً بنسبة 100% أنني سأكون جاهزاً لبطولة اليورو، وللأسف لم يحدث ذلك، ربما لأنني استعجلت العودة، ولكن بالتأكيد كانت أصعبة لحظة في مسيرتي».
وبسؤاله عما إذا كان يريد البقاء في مانشستر يونايتد، أجاب ماجواير «طالما أن إدارة النادي لم تبلغني بأنني معروض للبيع، أو لم أعد مرغوباً في تواجدي، فأنا مستمر».
واختتم تصريحاته «كل ما سمعته والخطوات التي لمستها من إدارة النادي تقول إنني جزء من المرحلة القادمة».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
هاري ماجواير
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