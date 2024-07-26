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الرياضة

باوليني تحلم بصورة مع نادال

باوليني تحلم بصورة مع نادال
26 يوليو 2024 18:55

 
باريس (رويترز)

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ربما يصبح العام الحالي التي توهجت فيه الإيطالية جاسمين باوليني أفضل مع استعدادها لألعاب باريس بأفضلية الفوز بميدالية في منافسات فردي وزوجي السيدات، مع فرصة التقاط صورة ذاتية مع رافائيل نادال ملك بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وعادت باوليني (28 عاماً) المولودة في إقليم توسكانا الإيطالي إلى ملاعب رولان جاروس، التي تستضيف منافسات التنس في ألعاب باريس، بعد أسابيع فقط من بلوغها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، وهو الإنجاز الذي كررته في بطولة ويمبلدون، عندما حلت وصيفة للبطلة أيضاً.
وقالت باوليني للصحفيين «من الغريب أن أعود إلى هنا بعد فترة قصيرة للغاية، أشعر باختلاف بعض الشيء، الكرات مختلفة وربما الملاعب مختلفة بعض الشيء أيضاً، والطقس مختلف أيضاً، لكنه دائماً مكان جميل للعب التنس».
وستكون باوليني مشغولة للغاية السبت، وستلعب مع الرومانية آنا بوجدان في الفردي، كما ستتعاون مع المخضرمة سارة إيراني في منافسات الزوجي ضد الثنائي النيوزيلندي الخطير إرين روتليف، المصنفة الأولى عالمياً في الزوجي، ولولو صن.
وإذا كان يوجد وقت لديها ستبحث أيضاً عن نادال، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، لالتقاط تلك الصورة التذكارية.
وقالت مازحة «هدفي في هذه الألعاب الأوليمبية أن أطلب من رافائيل (نادال) التقاط صورة ذاتية معه، لدي صورة مع روجر (فيدرر) وأخرى مع نوفاك (ديوكوفيتش) من الألعاب الأوليمبية السابقة، لذلك فإن هدفي هو أن أطلب صورة ذاتية معه».
وتعرض التنس الإيطالي لضربة بعد انسحاب يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً وفي الأولمبياد، بسبب المرض. 

إيطاليا
نادال
فيدرر
نوفاك ديوكوفيتش
باريس
أولمبياد باريس 2024
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