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الرياضة

منتخب الجو جيتسو يدخل معسكراً تدريبياً لمدة 6 أسابيع

منتخب الجو جيتسو يدخل معسكراً تدريبياً لمدة 6 أسابيع
26 يوليو 2024 18:58

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلن اتحاد الجوجيتسو عن دخول المنتخب الوطني بكافة فئاته، معسكراً تدريبياً مكثفاً لمدة 6 أسابيع، استعداداً للمشاركة في البطولات القارية والعالمية القادمة، والتي تتضمن بطولة غرب آسيا بالأردن في أغسطس المقبل، وبطولة العالم في اليونان في أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند خلال نوفمبر من العام الجاري.
وانطلق المعسكر التدريبي في أماكن مختلفة بالدولة في كل من أبوظبي والعين والشارقة، بهدف الارتقاء بأداء لاعبي المنتخب وتعزيز جاهزيتهم قبل مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة، لضمان مواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ ريادة الدولة على الساحة القارية والعالمية.
وتعكس إقامة المعسكر في أماكن مختلفة في الدولة، جهود الاتحاد في توفير بيئة تدريب نموذجية تتيح للاعبين التكيف مع كافة الظروف، ومختلف أنواع التحديات خلال المنافسات.

 

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ويقام المعسكر تحت إشراف رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو؛ وياسر القبيسي، المشرف الفني في اتحاد الجو جيتسو؛ والمدربون إدواردو بيلوميني، وصامويل أراوجو، ومحمد هيثم وفيصل الكتبي.
وقال رامون ليموس: «ندرك أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، وأقربها بطولة غرب آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي في الأردن مطلع أغسطس المقبل، تليها بطولة العالم التي تستضيفها اليونان في أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند خلال نوفمبر».
وأضاف: «نعمل على الارتقاء بإمكانات اللاعبين على المستويات الذهنية والبدنية والفنية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تستند إلى أفضل التقنيات التدريبية، ويتضمن ذلك تعزيز قدرات التركيز، ورفع معدلات الجاهزية الذهنية والنفسية، وتحسين اللياقة والقوة البدنية، وتطوير المهارات الفنية، عبر تدريبات متخصصة، تسهم في الارتقاء بأداء اللاعبين، وتضمن التفوق والوصول لمنصات التتويج في الاستحقاقات القادمة».
وتوجه ليموس بجزيل الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو، على تنظيم هذا المعسكر التدريبي، نظراً لما ينطوي عليه من فوائد متنوعة للاعبين على كافة الأصعدة.
وقال: «نجح منتخبنا الوطني في تحقيق مسيرة زاخرة بالإنجازات، خلال الأعوام الأخيرة، ولم تختلف الوتيرة خلال الموسم الحالي، إذ أكّد منتخبنا تفوّقه مجدداً من خلال المحافظة، للعام الرابع على التوالي، على لقب بطولة آسيا للجو جيتسو التي اختتمت في أبوظبي في مايو الماضي، محققاً 18 ميدالية في فئة الكبار، كما تألق في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت في تايلاند خلال يونيو، بتحقيقه 15 ميدالية.
ومن جانبه، قال ياسر القبيسي: «يُظهر لاعبو منتخبنا الوطني مستويات عالية من الالتزام والجدية في التدريبات، ويحرص اتحاد الجو جيتسو على تقديم كافة أشكال الدعم من إقامة للمعسكرات والاستعانة بأفضل الكوادر التدريبية، لإعداد جيل من أبطال الجو جيتسو، ويقام المعسكر التدريبي في إطار التزامنا بإعداد وتجهيز اللاعبين على النحو الأمثل، لخوض الاستحقاقات القادمة والتألق في منافساتها».

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