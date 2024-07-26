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الرياضة

سار يرحل عن تشيلسي

سار يرحل عن تشيلسي
26 يوليو 2024 20:11

 نيس (أ ف ب) 

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انضم المدافع الفرنسي مالانج سار إلى لنس بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية سنة إضافية، قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعقد حرّ، كما أعلن النادي الفرنسي.
ولم يلعب سار «25 عاماً»، خريج أكاديمية نيس، إلا «حفنة» من المباريات في صفوف تشيلسي الذي انضمّ إليه عام 2020، وأعاره النادي اللندني إلى بورتو البرتغالي، ثم إلى موناكو الفرنسي.
وقال المدير العام في نادي لنس بيار دريوسي، في بيان: «على الرغم من التحديات، لم يستسلم أبداً»، مشيراً إلى «الخبرة الأوروبية» لسار و«تواضعه وتفانيه لمصلحة الفريق».
وبات سارّ ثالث لاعب ينضمّ إلى لنس خلال الصيف الحالي، بعد المدافع الإكوادوري جوانر تشافيس من باهيا البرازيلي، وحارس المرمى البوركينابي هيرفيه كوفي من شارلروا البلجيكي.

 

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