7 ميداليات لمنتخب الشراع في مهرجان الرباط البحري

الرباط (الاتحاد)

حصد منتخبنا للشراع 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ضمن فعاليات المهرجان الدولي البحري في دورته السادسة عشرة لنادي شاطئ الرباط، وشهد المهرجان الدولي مشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة، مثلوا منتخبات وفرق الأكاديميات من المغرب وتونس ومصر وفرنسا، إلى جانب الإمارات وشملت المنافسات قوارب الكا 6 والكا 4 وأوبتمست، وضم الحدث عدة رياضات، من بينها الترايثلون والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وفعاليات مصاحبة للأولمبياد الخاص.

ونجحت بطلاتنا في رسم صورة متفردة خلال المهرجان، إذ تمكنْ من حصد الذهب والفضة والبرونز عبر بطلة العرب ضحى البشر التي فازت بالمركز الأول لفئة الفتيات في منافسات القوارب (الكا 6)، فيما حصدت بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي ميداليتين في منافسات قوارب (الكا 4)، الأولى ذهبية الفتيات، والثانية برونزية الترتيب العام، فيما نالت زميلتها اليازية الحمادي المركز الثاني، وفضية الفتيات في قوارب (الكا 4).

ونجح بطلنا المخضرم عادل خالد في بسط سيطرته على منافسات قوارب (الكا 6) ماسترز، محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما نجح أيضاً في الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في قوارب (الكا 6)، وبرز في المنافسات بطلنا الصاعد محمد خالد العويس الذي نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات قوارب (الكا 4).

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بنتائج مشاركات المنتخب الوطني للشراع الحديث في بطولتي المغرب (المضيق التي اختتمت قبل أسبوع، ومهرجان الرباط الذي أسدل الستار على فعالياته الخميس)، والتي تأتي ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى اكتساب التجارب بالاحتكاك مع مختلف المدارس، والاستفادة من هذه التظاهرات في رفع استعدادات عناصرنا للفعاليات المقبلة، ومن بينها البطولة العربية للفتيات والمرتقبة شهر نوفمبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة.

وثمّن الاتحاد المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والجهود الفاعلة والعمل الدؤوب والتعاون المثمر من قبل الأندية البحرية والأكاديميات المتخصصة، والتي تسعى لاستدامة البرامج، وتوفير فرص للمتسابقين والمتسابقات لصقل قدراتهم في كبرى المحافل الدولية.