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الرياضة

«بايك أبوظبي».. تحدٍ على مسار 150 كم من أبوظبي إلى العين

«بايك أبوظبي».. تحدٍ على مسار 150 كم من أبوظبي إلى العين
27 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يُنظِّم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثالثة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدرّاجات الهوائية 16 نوفمبر المقبل، على مسار يبلغ طوله 150 كم، يبدأ من أبوظبي وينتهي في العين.
ويبلغ مجموعُ جوائز السباق مليوني درهم، ويُعَدُّ إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، ويعزِّز جهود إمارة أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدرّاجات، ويُسلِّط الضوء على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تحسين صحة المجتمع.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «النسخة الثالثة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو توفِّر تجربة متميِّزة لمحبّي رياضة الدرّاجات الهوائية، حيث يجمع السباق درّاجين من مختلف المستويات على مسار طويل يمرُّ بمناطق مختلفة في أبوظبي». وأكَّد العواني أنَّ سباق بايك أبوظبي جران فوندو شهد منذ انطلاقه في عام 2022 مشاركة مجتمعية كبيرة من مختلف الفئات المجتمعية، من الذكور والإناث، حتى وصل عدد المشاركين في نسخة 2023 إلى 1200 مشارك من 75 جنسية من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأضاف العواني: «السباق يحتفي برياضة الدرّاجات ووحدة المجتمع، وهدفه الأعلى المحافظة على اللياقة البدنية، واتّباع أسلوب حياة صحي، والارتقاء بجودة حياة المجتمع».
يُشار إلى أنَّ حكومة أبوظبي أطلقت مبادرة «بايك أبوظبي» بهدف توحيد الجهود لتحقيق أهداف الإمارة طويلة الأمد في ترسيخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية، لأنها النشاط الذي يجمع بين التنقُّل والصحة والترفيه والرياضة.
يُذكَر أنَّ الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية منح إمارة أبوظبي في نوفمبر 2021 لقب «مدينة الدرّاجات الهوائية»، تقديراً لالتزامها طويل الأمد بتطبيق الاستراتيجيات التي تهدف إلى التشجيع على ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية بصفتها نشاطاً يومياً صحياً، ووسيلة نقل أكثر استدامةً، ورياضةً تنافسيةً ممتعةً للهُواة والمحترفين.

أبوظبي
الإمارات
العين
الدراجات الهوائية
سباق الدراجات الهوائية
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