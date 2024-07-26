الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليدي جاجا تغني في حفل افتتاح «أولمبياد باريس»

ليدي جاجا تغني في حفل افتتاح «أولمبياد باريس»
26 يوليو 2024 22:22

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
القارب اليوناني يفتتح «الاستعراض النهري» في «أولمبياد باريس»
فرنسا تحزر تقدماً في إصلاح شبكة السكك الحديدية
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


أدت نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا أغنية «مون تروك أن بلوم» («Mon truc en plumes») لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي، الجمعة في حفل افتتاح أولمبياد باريس.
وليس هذا العمل الأول للمغنية الأميركية بالفرنسية، إذ سبق لها أن قدّمت «لا في أن روز» («La vie en rose»)، إحدى أشهر أغنيات المغنية الفرنسية الشهيرة إديت بياف، في فيلم «إيه ستار إيز بورن» («A star is Born») عام 2018.
وكانت زيزي جانمير، التي توفيت عام 2020 ويُحتفل بالذكرى المئوية لولادتها هذا العام، من الأسماء البارزة في مجال الفن الاستعراضي الفرنسي.

فرنسا
أولمبياد باريس 2024
باريس
آخر الأخبار
إثيوبيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا انهيار أرضي
الأخبار العالمية
إثيوبيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا انهيار أرضي
اليوم 23:04
الهلال يخسر أمام صن داونز
الرياضة
الهلال يخسر أمام صن داونز
اليوم 22:51
سفارة الإمارات تنشر تنويها لمواطني الدولة في لندن
علوم الدار
سفارة الإمارات تنشر تنويها لمواطني الدولة في لندن
اليوم 22:39
القارب اليوناني يفتتح «الاستعراض النهري» في «أولمبياد باريس»
الرياضة
القارب اليوناني يفتتح «الاستعراض النهري» في «أولمبياد باريس»
اليوم 22:25
ليدي جاجا تغني في حفل افتتاح «أولمبياد باريس»
الرياضة
ليدي جاجا تغني في حفل افتتاح «أولمبياد باريس»
اليوم 22:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©