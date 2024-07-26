الهلال يخسر أمام صن داونز



الرياض (د ب أ)



خسر الهلال السعودي أمام صن داونز الجنوب أفريقي 1-2، في مباراة ودية جرت بينهما ضمن معسكر الفريق السعودي المقام حالياً في النمسا.

وتقدم صن داونز أولا في الدقيقة 53 عن طريق لوكاس روبيرو، قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال سريعاً من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ليعود الفريق الجنوب أفريقي للتقدم مجدداً عن طريق موديبا في الدقيقة 64 .

ودخل الهلال اللقاء بالقوة الضاربة وبتشكيلة مكونة من ياسين بونو، حسان تبمكتي، خليفة الدوسري، لودي، حمد اليامي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشايل وميتروفيتش.

يذكر أن الهلال تتبقى له وديتان في معسكره حيث يلعب أمام كومو 29 من الشهر الجاري قبل أن يلتقي أودينيزي يوم الثالث من أغسطس المقبل.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الأهلي يوم 13 من الشهر المقبل في قبل نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.