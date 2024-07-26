عمر المرزوقي وصفية الصايغ يحملان علم الإمارات في افتتاح أولمبياد باريس

أحمد جمال الدين (باريس)

افتتحت رسمياً مساء أمس «النسخة 33» من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 6800 رياضي من 205 دولة يتنافسون في 32 لعبة، من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، بحضور 2000 إعلامي و45000 متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350000 ساعة من البث التلفزيوني.

وحمل علم الدولة في حفل الافتتاح على ضفاف السين، كل من عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني بمسابقة قفز الحواجز، إلى جانب صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات المشاركة في سباق الطريق، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تشجع اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيقه، وتم تنظيم الحفل خارج الملعب للمرة الأولى بمسافة 6 كم، بإجمالي 94 قارباً حملت 10500 رياضي، واستغرق 3 ساعات و45 دقيقة.

وضمن 12 فقرة متنوعة، شهد حفل افتتاح أولمبياد 2024، حضور أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة، ومتابعة 300 ألف متفرج على ضفتي نهر السين، مع نشر ألفين من موظفي الأمن الخاص، و45 ألفاً من قوات الشرطة لتأمين الحفل.

وروت فقرات الحفل قصة فريدة تمزج بين العرض الفني، واستعراض الرياضيين، والعناصر البروتوكولية، حيث تتبع القصة تدفق نهر السين والمعالم الباريسية الشهيرة، مع تسليط الضوء على رحلة الرياضيين من جسر أسترليتز إلى تروكاديرو، إذ مثل حفل الافتتاح ثمرة تعاون بين المخرج الفني توماس جولي، مع كاتبة السيناريو فاني هيريرو، والروائية ليلى سليماني، والمؤرخ باتريك بوشيرون، وكاتب المسرحيات داميان جابرياك.

وتشارك الإمارات للمرة الـ 11، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث يمثل وفدها بباريس 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، وتتنافس في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وانتظم جميع الرياضيين في القرية الأولمبية، عقب وصولهم من المعسكرات الخارجية التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية، استعداداً للمشاركة في الحدث، مع تبقي انضمام مريم الفارسي عداءة منتخبنا في أول أغسطس المقبل.

وخاضت مها الشحي سبّاحة منتخبنا تدريبها الأول على المسبح الأولمبي في باريس لا ديفانس أرينا، والذي يستضيف منافسات السباحة في الدورة، وذلك استعداداً للمشاركة في سباق 200 متر حرة الذي يقام غداً، بمشاركة 31 سبّاحة من 27 دولة، حيث يشهد وجود نخبة من السبّاحات أبرزهن السبّاحة الأسترالية تيموس أريارن، صاحبة الرقمين القياسيين الأولمبي والعالمي بزمن 1:53:50 دقيقة، و1:52.23 دقيقة على الترتيب، والرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر بزمن 3:55:38 دقيقة ببطولة العالم للألعاب المائية في فوكوكا اليابانية عام 2023.

من جانبه أكد مروان حافظ الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة، أن تحضيرات يوسف المطروشي ومها الشحي تمت وفق المحدد لها مسبقاً من خلال المعسكرات التدريبية والحصص المكثفة، وأبدى كل منهما جاهزيته واستعداده لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن »باريس 2024» تُعد المشاركة الثانية للسباح يوسف المطروشي، عقب أولمبياد طوكيو 2020، حيث بدأ رحلة احترافية ناجحة منذ ظهوره الأولمبي الأول في أميركا.



«الجودو» جاهز لـ«ضربة البداية»

وضعت قرعة الجودو، بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا مع الصينية تشو ييكينج تحت 52 كجم، فيما يخوض نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كجم مع «المخضرم» الكوري الجنوبي إن بول، فيما يشهد وزن تحت 81 كجم خوض طلال شفيلي مباراته في الدور التمهيدي مع بطل بورتوريكو الشاب جانديا أدريان.

وتشهد منافسات الوزن الثقيل مشاركة أرام جريجوريان في منافسات تحت 90 كجم، بلقاء بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات، ويلعب ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، مع البرازيلي جونكا الفيس ليو، ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بلقاء عمر معروف مع البطل العربي الجزائري محمد المهدي ليلي في وزن فوق 100 كجم، ويتطلع منتخبنا لتخطى الأدوار التمهيدية، وبلوغ النهائيات خلال المشاركة التي تشهد تواجد أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.

واكتملت كافة الترتيبات استعداداً لانطلاقة المنافسات اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم بصالة ارينا شون دو ماس في باريس، وتستمر على مستوى الفردي حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة 378 لاعباً ولاعبة من 122 دولة، من بينها 12 دولة عربية، في مقدمتها منتخب الإمارات للجودو، فيما تقام في الثالث من الشهر المقبل منافسات بطولة المختلط لمنتخبات الجودو التي تشهد مشاركة 19 دولة.