«المرجل الأولمبي» يُضئ سماء باريس

باريس (أ ف ب)



أوقدت العداءة المعتزلة ماري-جوزيه بيريك، وبطل الجودو تيدي رينر المرجل الأولمبي، خلال حفل غير مسبوق لافتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

ويظل المرجل الأولمبي فوق حدائق التويلري مضاءً حتى نهاية الألعاب في 11 أغسطس المقبل.

وبعد عرض ضوئي مذهل في برج إيفل، أضاءت نجمة المضمار بيريك ورينر، المتوّج بثلاث ذهبيات أولمبية، المرجل الأولمبي الذي شكّل قاعدة منطاد الهواء الساخن، نُقلت الشعلة من قبل مجموعة من الرياضيين الفرنسيين العالميين أبرزهم لاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان وأسطورة التنس الإسباني رافايل نادال والمعتزلة الأميركية سيرينا وليامز ولاعبة الجمبار الرومانية ناديا كومانتشي والأميركي كارل لويس.

وتُعدّ بيريك «56 عاماً» أيقونة الرياضة الفرنسية، وظلت في الذاكرة الجماعية، بعد 30 عاماً من إنجازاتها المدوية على المضمار.

خلّدت هذه اللحظة التاريخية مسيرة الأسطورة الفرنسية الرياضية الوحيدة الفائزة بثلاث ذهبيات أولمبية «200 م عام 1992 و200م و400 م عام 1996»، والتي نالت شرف حمل العلم الفرنسي في ألعاب أتلانتا 1996.

طالب مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم الهداف السابق تييري هنري بمواطنته بيريك لتكون آخر من يحمل الشعلة مشدداً «لا يعلو عليها أحد»، في حين قال زميله السابق في منتخب الـ«زرق» ليليان تورام «الأمر واضح».

اعتادت بيريك على القول «الألعاب هي حياتي».

وتشارك رينر، صاحب ثلاث ميداليات أولمبية ذهبية في الجودو، منها ذهبيتان في الوزن الثقيل (2012 و2016) وثالثة مع الفرق (2021)، هذه اللحظة التاريخية مع بيريك.

وما زال الفرنسي يبحث عن زيادة غلّته من المعدن الأصفر في باريس، من أجل حفر اسمه أكثر في السجلات أفضل رياضي فرنسي على مر العصور.

غيّر ابن الـ 35 عاماً والمتوّج أيضاً بـ 11 لقبا عالمياً لوزن ما فوق 100 كلج، والحائز على ميداليتين أولمبيتين برونزيتين «2008 و2021» وجهة الجودو في العالم.