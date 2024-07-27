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الرياضة

ديون تتحدى المرض في افتتاح «أولمبياد باريس»

ديون تتحدى المرض في افتتاح «أولمبياد باريس»
27 يوليو 2024 07:56

باريس (أ ف ب)

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أدت المغنية الكندية سيلين ديون، الغائبة عن الحفلات منذ 2020، أغنية «L'hymne a l'amour» (نشيد الحب) لإديت بياف، من الطبقة الأولى لبرج إيفل، خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، متحدية بذلك مرضها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.
وكانت ديون البالغة 56 عاماً، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدّمت عرضاً في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.
وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له، وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.
وعلّق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على أطلالة سيلين ديون في افتتاح الأولمبياد، معتبراً عبر منصة «إكس» أنها «تخطت الكثير من الصعاب لتكون هنا، سيلين، من الرائع أن نراكِ تغنّين مجدداً».
وترتبط المغنية بعلاقة خاصة مع فرنسا، حيث حققت نجومية كبيرة مع ألبومها «دو» (D'eux) سنة 1995، والذي تحمل أغنياته توقيع المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي جان جاك غولدمان.
في عام 1997، حظيت سيلين ديون بنجاح عالمي كبير بفضل أغنية «My Heart will go on» (ماي هارت ويل جو أون)، في إطار الموسيقى التصويرية لفيلم «تايتانيك» لجيمس كامرون.

 

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أولمبياد باريس 2024
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