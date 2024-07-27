ليدي جاجا تشكر فرنسا

باريس (أ ف ب)



شكرت نجمة البوب العالمية ليدي جاجا عبر منصة «إكس» لمنظمي دورة الألعاب الأولمبية في باريس دعوتهم إياها للغناء في مراسم الافتتاح، مؤكدة على «العلاقة المميزة» التي تربطها بفرنسا.

وكتبت في منشور طويل موجّه إلى المنظمين والرياضيين: «إنه لشرف كبير أن أغني لكم وأن أكون شجعتكم».

وأدت ليدي جاجا في الافتتاح برفقة راقصين على ضفاف نهر السين أغنية «مون تروك أن بلوم» (Mon truc en plumes) لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي.

وأضافت المغنية والممثلة «أنا متأثرة جداً لتلقيّ اقتراح اللجنة الأولمبية بغناء مثل هذه الأغنية الفرنسية المميزة، وهي على شرف الفرنسيين وتاريخهم الفني المذهل».

وتابعت ليدي جاجا «مع أنني لست فنانة فرنسية، إلا أنني شعرت دائماً بعلاقة مميزة جداً مع الفرنسيين ومع الغناء باللغة الفرنسية».

كذلك وجهت رسالة تشجيعية لجميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الذي يستمر إلى 11 أغسطس المقبل.