الأهلي يكسب الغرافة

الرياض (د ب أ)



واصل الأهلي السعودي انتصاراته في مبارياته الودية، ضمن معسكره المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على الغرافة القطري بهدف سجله اللاعب «البديل» عبدالكريم دارسي، في ثالث وديات الفريق بمعسكره المقام حالياً بمباراة فرايشتات، وهي آخر وديات الأهلي بالمدينة قبل أن يتوجه إلى سالفلدن النمساوية، لخوض المرحلة الثانية من المعسكر التي تستمر حتى السادس من أغسطس المقبل، ويخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين.

وكان الأهلي استهل ودياته في معسكره بالنمسا، بالفوز على أويبيشت المجري بهدف، قبل أن يفوز على بلار فايس لينز النمساوي 3-1.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من إدوارد ميندي، بسام الحريجي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، جاربي فيجا، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، سميحان النابت وفهد الرشيدي.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي موسمه بمواجهة كلاسيكو كبرى أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل.