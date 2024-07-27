خورفكان يخسر أمام عجمان ودياً



فيصل النقبي (أبوظبي)

خسر خورفكان التجربة «الودية الثالثة»، في معسكر صربيا أمام عجمان 2-1، ضمن استعدادات الفريقين للموسم من «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاءت التجربة مفيدة لخورفكان، خاصة في ظل التشكيلة التي بدأ بها المدرب الروماني دانييل إيسايلا، وضمت عدداً كبيراً من اللاعبين على مدار الشوطين.

وتبقت مباراة أخيرة لخورفكان في صربيا، قبل العودة إلى الإمارات، حيث يلاقي آي إم تي أحد فرق الدرجة الأولى في صربيا، ويملك عدداً من اللاعبين المتميزين.

وأكد المدرب للاعبين بعد نهاية المباراة أمام عجمان، تطور الفريق فنياً رغم الخسارة، لأن الجميع اجتهدوا لتقديم أداء قوي، والأهم في هذه المرحلة هي الإعداد المتميز بدنياً وذهنياً.

