السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يخسر أمام عجمان ودياً

خورفكان يخسر أمام عجمان ودياً
27 يوليو 2024 09:09

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الحرس الوطني ينقذ مواطناً من الغرق إثر انقلاب دراجته المائية مقابل خور رأس الخيمة
10 أبطال رفعوا عَلَم الإمارات في تاريخ الأولمبياد

خسر خورفكان التجربة «الودية الثالثة»، في معسكر صربيا أمام عجمان 2-1، ضمن استعدادات الفريقين للموسم من «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاءت التجربة مفيدة لخورفكان، خاصة في ظل التشكيلة التي بدأ بها المدرب الروماني دانييل إيسايلا، وضمت عدداً كبيراً من اللاعبين على مدار الشوطين.
وتبقت مباراة أخيرة لخورفكان في صربيا، قبل العودة إلى الإمارات، حيث يلاقي آي إم تي أحد فرق الدرجة الأولى في صربيا، ويملك عدداً من اللاعبين المتميزين.
وأكد المدرب للاعبين بعد نهاية المباراة أمام عجمان، تطور الفريق فنياً رغم الخسارة، لأن الجميع اجتهدوا لتقديم أداء قوي، والأهم في هذه المرحلة هي الإعداد المتميز بدنياً وذهنياً.
 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
صربيا
آخر الأخبار
استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا
الأخبار العالمية
استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا
اليوم 11:42
«ناسا» تعثر على صخرة بالمريخ قد تحتوي على جراثيم متحجرة
الترفيه
«ناسا» تعثر على صخرة بالمريخ قد تحتوي على جراثيم متحجرة
اليوم 11:20
صحف فرنسا تصف حفل الافتتاح بـ«المبهر»
الرياضة
صحف فرنسا تصف حفل الافتتاح بـ«المبهر»
اليوم 10:39
بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا الاثنين المقبل
الأخبار العالمية
بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا الاثنين المقبل
اليوم 10:32
جوارديولا يفتح الباب لتجديد عقده مع «السيتي»
الرياضة
جوارديولا يفتح الباب لتجديد عقده مع «السيتي»
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©