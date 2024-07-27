كأس «الوثبة ستاليونز» في ضيافة فرنسا وبولندا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمارا لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، غداً الأحد، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، تشارك فيهما 21 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس 14 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري منجالي دالبريه لمسافة 1900 متر البالغة جائزته 20 ألف يورو، على مضمار لا تست الفرنسي، ويتصدر الترشيحات «ياسات» لياس إدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند، وسبق لابنة «عريم» الحلول ثانية في سباق بري بريزدنت ييقس بلانتان في تولوز.

وينافس على اللقب المهرة «حماية» أيضاً لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، وتشارك ابن «منجز» في السباقات للمرة الأولى، وهناك «ريتش إن لوف» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة انتوين كراستوس، وتنحدر من نسل «أزادي».

ومن جهة أخرى يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بيشورا لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته المالية 14875 زلوتي (5000 يورو)، 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على مضمار سلوزفيك العشبي في بولندا، أبرزها المهرة «ليلى دو فيالتييه» للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور.

وكانت «ليلى دو فيالتييه» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «أف البحر»، والفرس «فوشيا دو فيالتييه» قد حققت الفوز في مشاركتها الوحيدة بلقب سباق لمسافة 1400 متر، متفوقة بفارق 0,75 طول، وبزمن قدره 1:35:80 دقيقة.

وينافس على اللقب المهر «إليفيشن ألموري» لاتش آر كوخ، وجي كي جريزجورسكي، بإشراف تي ام كاسبرزايك، وقيادة أم سيرنس، والذي حقق الفوز بسباق لمسافة 1600 متر، متفوقاً بفارق 1,25 طول، ومسجلاً 1:50:00 دقيقة.

وينافس على اللقب «الثاقب» لسعد المخيني بهوان، والأمهار «بايرون دو غزال» لعبد الحميد الفراج، و«إهمز» لويزنويسكي وجاور زويسكي، و«إتش أم الفايز» لاندري جايكي سيشنزكي، والمهرة «المامونية» لإسطبلات الهيفي.

وعلى نفس المضمار ينطلق سباق «بري دو لا أفاك» لمسافة 1900 متر بمشاركة 13 من الأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 20 ألف يورو، أبرزها «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وحل ابن «إف البحر» في المركز الثالث في مشاركته الوحيدة.

وتدفع ياس لإدارة السباقات أيضاً بكل من «خليج» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مكسيم فولون، وينحدر من نسل «المرتجز»، و«مقدام» بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل، وينحدر من نسل «مشاري»، و«رشيد» بإشراف دي جوليمين وقيادة كليمنت ميريل، وينحدر من نسل «منجز».

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.