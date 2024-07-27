جوارديولا يفتح الباب لتجديد عقده مع «السيتي»



لندن (د ب أ)



لم يستبعد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توقيع عقد جديد مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن عقد جوارديولا الحالي ينتهي الصيف المقبل، ويبدو أنه ألمح، بعد أن قاد الفريق لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في مايو الماضي، إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له في النادي.

ولكن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، فتح الباب أمام البقاء بالنادي، وتمديد تعاقده للعام العاشر.

وخلال حديثه في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في نيويورك، ناقش المدرب الإسباني مستقبله عشية المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي على استاد يانكي.

وقال جوارديولا للصحفيين: «عندما أقرر الرحيل، سأقول أنني سأرحل، ولكنني لم أقل هذا». وقاد جوارديولا مانشستر سيتي إلى التتويج بستة ألقاب للدوري، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا من بين ألقاب أخرى.

وأضاف: «سنرى ما سيحدث، ولكنني لن استبعد تمديد تعاقدي بشكل نهائي، أحب البقاء لأنني أحب البقاء».

وقال: «قضيت تسعة أعوام حالياً بالنادي، لذلك أريد أن أتأكد من أنه القرار الصحيح، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للنادي وللاعبين».

وأضاف: «ما زالوا يركضون كما كانوا يفعلون قبل ثمانية أعوام، لا يهم المسابقة، لا يهم البطولة، وهذا ما أود رؤيته».

وقال: «أنا واثق بعد ثماني سنوات من الآن بأنني لن أرغب في البقاء، من الجيد القيام بالتجديد، للاعبين والمدربين، وفي الوقت نفسه، حققنا نجاحات، وما زلنا نفوز بألقاب الدوري، ونصل للمراحل الأخيرة، ونلعب في بطولات مثل دوري أبطال أوروبا، هذا هو شعوري حالياً».