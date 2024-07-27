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الرياضة

صحف فرنسا تصف حفل الافتتاح بـ«المبهر»

صحف فرنسا تصف حفل الافتتاح بـ«المبهر»
27 يوليو 2024 10:39

 
الجزائر (د ب أ)

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أجمعت الصحافة الفرنسية، على نجاح حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس، 2024 الذي كان رائعاً ومبهراً، وخالياً من الأحداث المزعجة، رغم الأمطار الغزيرة التي بدت وكأنها ضيفاً ثقيلاً.
ووصفت الصحيفة المتخصصة «ليكيب» الذائعة الصيت الحدث بـ «الحفل الرائع»، مشيرة إلى مشاهير الرياضة والغناء الذين تركوا بصمتهم من أمثال زين الدين زيدان، ورافاييل نادال وتيدي وسيلين ديون، قبل أن تؤكد أن «الاحتفال كان أقوى من المطر».
أما صحيفة «ويست فرانس» الأكثر مبيعاً في فرنسا، تحدثت في صفحتها الأولى عن حفل
«كبير»، لافتة إلى أن «الطقس القاسي وغير المتوقع لم يمنع الألعاب من إشعال النار في باريس».
واختارت صحيفة «لو باريزيان» عنوان «مبهر»، في حين نوهت «لوفيجارو» المحسوبة على اليمين بما سمته «ليلة ساحرة وحفل رائع».
وكتبت «ليبراسيون»: في عاصفة «في إشارة إلى الأمطار وأحداث تخريب شبكة القطارات السريعة التي سبقت حفل الافتتاح.
أما لوموند « فأكدت أنه «حان وقت الرياضة» بعد إشادتها الكبيرة بحفل الافتتاح.
ورغم اعترافه أن الأمطار نغصت فرحة البعض، أبرز الموقع الإلكتروني «20 دقيقة» أن حفل الافتتاح كان ناجحاً على العموم، حيث كان هناك مزيج بين التقاليد والحداثة.

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